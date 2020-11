Bailey: Brexit bez dohody poškodí ekonomiku Británie viac než COVID-19

Londýn 23. novembra (TASR) - Odchod Británie z Európskej únie bez obchodnej dohody spôsobí britskej ekonomike dlhodobejšie škody než problémy spojené s pandémiou nového koronavírusu. Povedal to v pondelok guvernér britskej centrálnej banky Andrew Bailey.



"Myslím si, že z dlhodobého hľadiska bude vplyv takéhoto vývoja väčší než v prípade choroby COVID-19," odpovedal Bailey na pôde britského parlamentu na otázku, aké by mohli byť dôsledky, ak Londýn a Brusel obchodnú dohodu neuzatvoria.



Británia oficiálne vystúpila z EÚ 31. januára. Od februára plynie 11-mesačné prechodné obdobie, počas ktorého sa obidve strany majú dohodnúť na vzájomných obchodných vzťahoch platných od 1. januára 2021. Brusel a Londýn sa však stále nevedia zhodnúť na troch kľúčových bodoch, ktorými sú rybolov, pravidlá hospodárskej súťaže a riešenie právnych sporov.



Podľa Baileyho sa ekonomika nakoniec z pandémie zotaví napriek krátkodobému šoku, v dôsledku ktorého by tento rok mala zaznamenať prudký pokles. Ten Bank of England (BoE) odhaduje na rekordných 11 %. Podstatne dlhšie jej bude trvať prispôsobenie sa zmenám v dôsledku odchodu zo spoločného trhu.