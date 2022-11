BoE: Britské banky schválili najmenej úverov na bývanie za dva roky

Londýn 29. novembra (TASR) - Britské banky schválili v októbri necelých 59.000 úverov na bývanie. To je najmenší počet za viac než dva roky. Údaje, ktoré v utorok zverejnila centrálna banka, tak poukazujú na výrazné ochladenie na britskom realitnom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Bank of England (BoE) uviedla, že v októbri schválili britské banky celkovo 58.977 hypotekárnych úverov. To je najmenej od júna 2020. Na porovnanie, v septembri to bolo 65.967 hypoték. Októbrové údaje tak výrazne zaostali za očakávaniami, keď analytici oslovení agentúrou Reuters predpokladali, že počet schválených úverov na bývanie klesne zhruba na 60.200.



Britský trh s bývaním sa v posledných mesiacoch výrazne oslabuje. Poukazuje na to viacero prieskumov týkajúcich sa cien nehnuteľností. Zatiaľ čo ceny domov v Británii počas pandémie prudko rástli, v súčasnosti sa tempo rastu postupne spomaľuje. Najnovší prieskum Reuters medzi analytikmi na realitnom trhu z minulého týždňa ukázal, že na budúci rok by ceny domov mali klesnúť v priemere o 5 %. Od začiatku roka 2020 doteraz pritom vzrástli zhruba o 24 %.