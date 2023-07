BoE bude pravdepodobne musieť držať sadzby na vyššej úrovni dlhší čas

Londýn 11. júla (TASR) - Britská centrálna banka (BoE) bude pravdepodobne musieť držať úrokové sadzby na vysokej úrovni dlhší čas. Uviedol to Medzinárodný menový fond (MMF) s tým, že všetko bude závisieť od vývoja inflácie. Fond zároveň podporil rozhodnutie centrálnej banky zvýšiť v júni hlavnú úrokovú sadzbu o pol percentuálneho bodu, zatiaľ čo sa čakalo zvýšenie iba o 25 bázických bodov. Informovala o tom agentúra Reuters.



Inflácia v Británii dosiahla v máji najvyššiu úroveň spomedzi veľkých ekonomík, keď zaznamenala 8,7 %. V dôsledku toho trhy predpokladajú, že kľúčová úroková sadzba dosiahne na začiatku budúceho roka až 6,5 %, zatiaľ čo teraz predstavuje 5 %. Pravdepodobnosť, že sa tak stane, stanovili trhy na 50 %. To predstavuje výraznejšie tempo sprísňovania menovej politiky, než sa očakáva pri americkom Fede alebo Európskej centrálnej banke (ECB).



"Rozsah sprísňovania menovej politiky je opodstatnený," uviedol MMF v pravidelnej hodnotiacej správe o vývoji britskej ekonomiky. "Ak budú inflačné tlaky pretrvávať, je možné, že úrokové sadzby bude potrebné posunúť ešte vyššie a na vysokej úrovni ich ponechať dlhší čas," uviedol MMF. Rovnaký postoj má aj šéf BoE Andrew Bailey. V pondelok uviedol, že "banka svoj zámer vrátiť infláciu na úroveň inflačného cieľa (2 %) dotiahne do konca".



MMF zároveň potvrdil pôvodný odhad z mája o vývoji britskej ekonomiky. Aj naďalej počíta s tým, že Británia sa tento rok vyhne recesii a ekonomika vzrastie o 0,4 %.



V súvislosti s infláciou fond informoval, že ku koncu roka by "sa mala spomaliť na zhruba 5,25 %". Mierne tak upravil májovú prognózu, v ktorej tvrdil, že "inflácia sa ku koncu roka 2023 bude pohybovať okolo 5 %". Ako v májovej, tak aj najnovšej prognóze fond dodal, že pod inflačný cieľ 2 % by sa miera inflácie v Británii mala dostať do polovice roka 2025.