Bank of England kľúčový úrok nezmenila

Londýn 7. mája (TASR) - Britská ekonomika v tomto roku klesne o 14 % v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Uviedla to vo štvrtok centrálna banka (Bank of England, BoE) vo svojej najnovšej prognóze. A zároveň ponechala svoj kľúčový úrok nezmenený na úrovni 0,1 %.



Banka v marci na dvoch neplánovaných zasadnutiach znížila úrokovú sadzbu celkovo o 65 bázických bodov v rámci boja proti rizikám, ktoré pre hospodárstvo predstavuje nový koronavírus.



Menový výbor BoE vo štvrtok zároveň väčšinou hlasov schválil pokračovanie programu stimulov. BoE investuje do nákupu vládnych a podnikových dlhopisov 200 miliárd libier (229,22 miliardy eur).



V roku 2021 by sa podľa BoE mal hrubý domáci produkt (HDP) Spojeného kráľovstva zvýšiť o 15 % a v roku 2022 o 3 %.



Za celý tento rok však BoE očakáva pokles HDP o 14 % aj napriek tomu, že v druhej polovici roka 2020 predpovedá oživenie ekonomiky po zmiernení opatrení týkajúcich sa sociálneho dištancovania.



Členovia BoE usúdili, že súčasná menová politika je primeraná. Vo svojej správe o stave ekonomiky však skonštatovali, že pandémia dramaticky znižuje počet pracovných miest aj príjmy v ekonomike. Produkcia strmo klesla a aj spotrebiteľské výdavky sa prudko znížili. Ale tieto faktory sú len dočasné, a keď sa zrušia reštrikčné opatrenia, ekonomika sa zotaví, dodala BoE.



(1 EUR = 0,87253 GBP)