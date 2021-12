Saunders: Zvyšovanie úrokových sadzieb možno vyčká, rozhodne omikron

Londýn 3. decembra (TASR) - Britská centrálna banka pravdepodobne počká so zvyšovaním úrokových sadzieb, s čím sa pôvodne počítalo už tento mesiac. Naznačil to člen menovej rady Bank of England (BoE) Michael Saunders, ktorý patrí v banke k skupine "jastrabov" a minulý mesiac hlasoval za decembrové zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby. V piatok sa však vyjadril, že než sa bude o sadzbe rozhodovať, chce získať viac informácií o vplyve nového variantu koronavírusu omikron.



Ako Saunders dodal, omikron by mohol spomaliť rast britskej ekonomiky. Zároveň však môže zvýšiť inflačné tlaky, ak by namiesto výdavkov na športové aktivity a služby viedol k zvýšeniu výdavkov na tovar v obchodoch, a to v situácii, keď dodávateľské siete stále zápasia s problémami.



"Vzhľadom na to, že nový variant omikron detegovali iba nedávno, bolo by dobré vyčkať na viac informácií o jeho prípadných vplyvoch na zdravie obyvateľstva, a tým na ekonomiku," povedal Saunders.



Na jeho vyjadrenie zareagovala britská libra, ktorej kurz klesol. Podľa investorov totiž Saundersov postoj znamená, že šance na zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby na zasadnutí centrálnej banky 16. decembra klesli. V súčasnosti dosahuje kľúčová úroková sadzba historické minimum 0,1 %.



Ešte minulý týždeň odhadovali investori zvýšenie úrokovej sadzby na približne 75 %. Po vyjadreniach Saundersa klesol ich predpoklad na zhruba 33 %.