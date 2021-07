Britská centrálna banka nezníži stimuly minimálne niekoľko kvartálov

Londýn 26. júla (TASR) – Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) pravdepodobne nezmierni svoje stimuly skôr, ako v priebehu roka 2022, pretože súčasné tempo rastu inflácie je zrejme len dočasné a ochorenie COVID-19 naďalej ohrozuje ekonomiku. Uviedol to člen menového výboru BoE Gertjan Vlieghe



Vlieghe povedal tiež, že si počká na to, aký vplyv bude mať na ekonomiku v nasledujúcich mesiacoch nedávne utlmenie obrovského vládneho balíka pomoci, vrátane programu na podporu miezd a pracovných miest, tzv. kurzarbeit.



„Z týchto dôvodov si myslím, že bude naďalej vhodné udržiavať súčasné menové stimuly v platnosti minimálne ešte niekoľko kvartálov a pravdepodobne aj dlhšie,“ povedal Vlieghe v pondelok v London School of Economics. Dodal, že keď nastane vhodný čas na sprísnenie, väčšina opatrení v rámci balíka pomoci už nebude potrebná.



Iní dvaja predstavitelia BoE - viceguvernér Dave Ramsden a Michael Saunders však tento mesiac naznačili, že sa už možno blíži čas na sprísnenie menovej politiky. To zvyšuje pravdepodobnosť, že BoE obmedzí program nákupu dlhopisov skôr, ako bolo plánované.



Ale ďalší člen menového výboru Jonathan Haskel minulý týždeň vyhlásil, že zníženie podpory pre ekonomiku by v dohľadnej budúcnosti nebolo správnou voľbou. Aj Catherine Mannová, ktorá sa k BoE pripojí od 1. septembra, varovala pred príliš skorým obmedzením stimulov.



Zasadanie menového výboru BoE sa začne koncom tohto týždňa, pričom svoje rozhodnutia spolu s novými prognózami pre ekonomiku oznámi 5. augusta.