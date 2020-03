BoE ponechala kľúčovú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 0,1 %

Londýn 26. marca (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok ponechala svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 0,1 %. A nezmenila ani program nákupu aktív. Rozhodol o tom vo štvrtok jednomyseľne Menový výbor BoE po minulotýždňových mimoriadnych opatreniach na podporu hospodárstva.



Začiatkom tohto mesiaca totiž Bank of England znížila svoju sadzbu na 0,25 % z 0,75 % a o týždeň neskôr ju zredukovala ešte viac, na 0,1 %, keďže ostrovnú ekonomiku zasiahla koronakríza.



Menový výbor uviedol, že v budúcnosti môže zvýšiť nákup aktív, ale zatiaľ ho necháva na úrovni 645 miliárd libier (704,89 miliardy eur), na ktorú ju zvýšil minulý týždeň.



„Pokiaľ ide o nákup aktív, ak to bude potrebné, môže ich menový výbor ešte zvýšiť,“ uviedla centrálna banka.



(1 EUR = 0,91503 GBP)