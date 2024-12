BoE ponechala úrokovú sadzbu nezmenenú po zvýšení inflácie

Londýn 19. decembra (TASR) - Britská centrálna banka (BoE) na svojom decembrovom zasadnutí ponechala kľúčové úrokové sadzby nezmenené. Uviedla, že bude uvoľňovať svoju menovú politiku postupne, keďže inflačné tlaky pretrvávajú. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Bloomberg.



Menový výbor BoE v pomere hlasov šesť ku trom rozhodol, že kľúčový úrok zostane na úrovni 4,75 % po jeho znížení o 25 bázických bodov v novembri, ktoré bolo už druhé v tomto roku. Banka začala uvoľňovať svoju menovú politiku v auguste, keď prvýkrát od začiatku pandémie v roku 2020 znížila kľúčovú úrokovú sadzbu.



Medziročná miera inflácie v Spojenom kráľovstve v novembri stúpla na 2,6 % z 2,3 % v predchádzajúcom mesiaci. Vzdialila sa tak viac od strednodobého cieľa BoE na úrovni 2 %.



Okrem toho štatistiky ukázali, že mzdy v Británii vzrástli za tri mesiace do konca októbra viac, ako sa očakávalo, čo vyvolalo obavy z inflačných tlakov.



Aktualizované makroprojekcie BoE naznačili, že nový rozpočet by mohol zvýšiť infláciu o zhruba 0,5 percentuálneho bodu. To by znamenalo, že inflácia sa vráti na cieľovú úroveň 2 % až začiatkom roka 2027, o rok neskôr, než banka predpokladala v augustových projekciách.



Guvernér BoE Andrew Bailey počas tlačovej konferencie poukázal aj na značnú neistotu súvisiacu so schválením rozpočtu a s potenciálnou úpravou trhu práce. Naznačil, že BoE bude rozhodovať o menovej politike na základe "čerstvých" údajov z ekonomiky.



"Musíme sa ubezpečiť, že na trvalom základe dosiahneme dvojpercentný inflačný cieľ," vyhlásil.



Centrálna banka zdôraznila, že postupný prístup k odstraňovaniu obmedzení menovej politiky je primeraný a menová politika bude musieť zostať reštriktívna dostatočne dlho, kým sa riziká ohrozujúce udržateľný návrat inflácie k strednodobému cieľu 2 % nerozptýlia.