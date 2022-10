BoE potvrdila, že v piatok ukončí núdzový nákup vládnych dlhopisov

Londýn 12. októbra (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) v stredu potvrdila, že do víkendu ukončí núdzový nákup vládnych dlhopisov. To však neupokojilo nervózne trhy, ktoré sa obávajú o verejné financie Spojeného kráľovstva a stav jeho ekonomiky po zverejnení návrhu rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



BoE koncom septembra spustila nákup dlhopisov, aby zmiernila turbulencie na trhu, ktoré vyvolal medzitým už neplatený rozpočet vlády novej premiérky Liz Trussovej.



Po stredajšej správe novín Financial Times, že BoE by mohla predĺžiť nákup britského vládneho dlhu, centrálna banka oznámila, že v piatok (14.10.) ukončí nákupy dlhopisov s dlhou dobou splatnosti.



Ale vzhľadom na všetku neistotu vzrástol výnos z britského 30-ročného dlhopisu opäť nad hranicu 5 %, čo je blízko 24-ročného maxima. A výnos z 10-ročného dlhopisu dosiahol 4,64 %, čo je jeho najvyššia úroveň od globálnej finančnej krízy v roku 2008.



BoE však v stredu zároveň uviedla, že opatrenia na zvýšenie likvidity zostanú v platnosti aj po piatku.



Banka zasiahla na trhu s dlhopismi, aby ochránila finančnú stabilitu potom, ako výnosy zo štátnych dlhopisov prudko vzrástli a libra klesla na rekordné minimum oproti doláru po zverejnení rozpočtu, ktorý zahŕňal zníženie daní a masívne stimuly.



V separátnej správe BoE v stredu uviedla, že britské banky sú vďaka silnému kapitálu a likvidite "podstatne odolnejšie" ako pred krízou v roku 2008.



Banka tento týždeň rozšírila rozsah svojich denných nákupov dlhopisov tak, aby zahŕňali dlh spojený s mierou inflácie v Spojenom kráľovstve, ktorá je v súčasnosti približne na úrovni 10 %.



V snahe riešiť chaos na trhoch minister financií Kwasi Kwarteng presunul termín zverejnenia prognózy rastu a inflácie na 31. októbra, kedy tiež predstaví plány na zníženie dlhu.



Jeho pôvodný rozpočet zahŕňal tiež zmrazenie cien energií, keďže milióny Britov zápasia s krízou životných nákladov. Medzinárodný menový fond a ratingové agentúry ale varovali, že nákladný rozpočet spôsobí nárast vládneho dlhu Spojeného kráľovstva. Agentúra Fitch minulý týždeň znížila výhľad úverového ratingu britského vládneho dlhu na negatívny zo stabilného.