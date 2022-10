BoE rozširuje intervencie na britskom dlhopisovom trhu

Londýn 11. októbra (TASR) - Britská centrálna banka v utorok opäť intervenovala na domácom dlhopisovom trhu.



Bank of England (BoE) tiež ohlásila rozšírenie svojho núdzového programu nákupu dlhopisov, ktorým sa snaží stabilizovať domáci finančný systém. Ten po ohlásení vládneho rozpočtu, ktorý šokoval trhy, zachvátili turbulencie. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



BoE uviedla, že od utorka do piatka (11. až 14. 10.) rozšíri nákup domácich vládnych dlhopisov aj o indexové dlhopisy. Tie sú naviazané na index maloobchodných cien.



V pondelok (10. 10.) už BoE zvýšila denný limit nákupov na 10 miliárd GBP (11,4 miliardy eur). Núdzový program by sa mal skončiť v piatok.



Výbor pre finančnú stabilitu BoE 28. septembra spustil program núdzového nákupu vládnych dlhopisov s dlhou dobou splatnosti, ktorý má platiť dva týždne (do piatka 14. 10.). Jeho cieľom je zmiernenie turbulencií na trhu, ktoré spôsobili, že mnoho britských dôchodkových fondov sa ocitlo na pokraji kolapsu.



BoE v pondelok okrem toho spustila dočasný program Temporary Expanded Collateral Repo Facility (TECRF), ktorý má pomôcť bankám so zábezpekou a zmierniť likvidné tlaky.



Výnosy 10-ročných indexových dlhopisov v pondelok vyskočili o 64 bázických bodov, čo reprezentuje pokles ich ceny o 5,5 %. Ceny 30-ročných indexových dlhopisov v pondelok padli o 16 %, pričom ich výnosy sa aktuálne nachádzajú približne na 1,5 %. Na porovnanie ešte pred mesiacom sa nachádzali na -1,5 %. Medzi cenou dlhopisov a ich výnosom je inverzný vzťah, čiže ak výnosy rastú, ceny klesajú.



(1 EUR = 0,8773 USD)