BoE: Vyhliadky britskej aj globálnej ekonomiky sa podstatne zhoršili

Londýn 6. júla (TASR) - Vyhliadky britskej aj globálnej ekonomiky sa podstatne zhoršili. Uviedol to Výbor pre finančnú politiku britskej centrálnej banky (Bank of England, BoE), podľa ktorého však aj napriek tomu zraniteľnosť domácej ekonomiky zostáva vo všeobecnosti na úrovni pred pandémiou ochorenia COVID-19. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Prudký nárast cien energií a iných komodít ešte zvýšil inflačné tlaky, ktoré začali stúpať počas pandémie. Zhoršili sa tiež problémy dodávateľských reťazcov, konštatuje BoE vo svojej správe o finančnej stabilite.



Úrokové sadzby a výnosy z podnikových dlhopisov sa prudko zvýšili. To odráža očakávania ďalšieho sprísňovania menovej politiky v reakcii na riziko dlhšie trvajúcej zvýšenej inflácie a rastúcich úverových rizík.



Podľa správy však veľké britské banky majú značnú kapacitu na podporu poskytovania úverov domácnostiam a podnikom aj pri zhoršení hospodárskeho výhľadu.



Výbor uviedol tiež, že dlh domácností v pomere k príjmom zostal v uplynulých štvrťrokoch v podstate rovnaký. Upozornil však, že rast životných nákladov a úrokových sadzieb bude v najbližších mesiacoch zvyšovať tlak na financie domácností.