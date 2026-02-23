< sekcia Ekonomika
BoE: Vysoké dovozné clá zo strany USA budú pokračovať
Ich vplyv budú štáty pociťovať podľa všetkého „ešte mnoho rokov“.
Autor TASR
Londýn 23. februára (TASR) - Zdá sa, že vysoké dovozné clá zo strany USA zostanú v platnosti a ich vplyv budú štáty pociťovať podľa všetkého „ešte mnoho rokov“. Povedal to v pondelok člen menovej rady britskej centrálnej banky Alan Taylor. Informovala o tom agentúra Reuters.
Potom, ako Najvyšší súd v USA v piatok (20. 2.) zrušil väčšinu ciel, ktoré americký prezident Donald Trump zaviedol voči obchodným partnerom v minulom roku, Trump využil iné ustanovenie na zavedenie najskôr 10-percentných ciel, ktoré krátko na to zvýšil na 15 %. Tie by mali platiť päť mesiacov, počas ktorých bude americká administratíva hľadať trvalejšie riešenie.
„Myslím si, že je potrebné uvedomiť si jednu vec, a to, že (americké) clá tu zostanú, pričom ich úroveň bude vyššia než pred dvomi rokmi,“ povedal Taylor na podujatí organizovanom Deutsche Bank. Zároveň dodal, že očakáva, že šok v dôsledku amerických ciel bude vplývať na trhy ešte mnoho rokov.
Podľa Taylora sú tu signály, že Čína v dôsledku amerických ciel presmerováva viaceré tovary na trhy ďalších ázijských krajín a trhy Európskej únie s potenciálnymi deflačnými dôsledkami. Zatiaľ je však ťažké odhadnúť, aký vážny vplyv to bude mať.
Taylor je jedným zo štvorice členov menového výboru Bank of England (BoE), ktorí na februárovom zasadnutí banky presadzovali zníženie kľúčovej úrokovej sadzby, konkrétne o 25 bázických bodov. BoE nakoniec kľúčovú úrokovú sadzbu ponechala nezmenenú na úrovni 3,75 %.
Potom, ako Najvyšší súd v USA v piatok (20. 2.) zrušil väčšinu ciel, ktoré americký prezident Donald Trump zaviedol voči obchodným partnerom v minulom roku, Trump využil iné ustanovenie na zavedenie najskôr 10-percentných ciel, ktoré krátko na to zvýšil na 15 %. Tie by mali platiť päť mesiacov, počas ktorých bude americká administratíva hľadať trvalejšie riešenie.
„Myslím si, že je potrebné uvedomiť si jednu vec, a to, že (americké) clá tu zostanú, pričom ich úroveň bude vyššia než pred dvomi rokmi,“ povedal Taylor na podujatí organizovanom Deutsche Bank. Zároveň dodal, že očakáva, že šok v dôsledku amerických ciel bude vplývať na trhy ešte mnoho rokov.
Podľa Taylora sú tu signály, že Čína v dôsledku amerických ciel presmerováva viaceré tovary na trhy ďalších ázijských krajín a trhy Európskej únie s potenciálnymi deflačnými dôsledkami. Zatiaľ je však ťažké odhadnúť, aký vážny vplyv to bude mať.
Taylor je jedným zo štvorice členov menového výboru Bank of England (BoE), ktorí na februárovom zasadnutí banky presadzovali zníženie kľúčovej úrokovej sadzby, konkrétne o 25 bázických bodov. BoE nakoniec kľúčovú úrokovú sadzbu ponechala nezmenenú na úrovni 3,75 %.