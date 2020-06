Britské komerčné banky by sa mali pripraviť na zlyhanie rokavní s EÚ

Londýn 3. júna (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vyzvala komerčné banky v krajine, aby sa pripravili aj na možné zlyhanie rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Spojeným kráľovstvom o obchodnej dohode po skončení prechodného obdobia v závere tohto roka.



„Možnosť, že rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ o budúcom obchodnom vzťahu sa nemusia uzavrieť dohodou, je jedným z mnohých výsledkov, na ktoré sa musia britské banky pripraviť v nasledujúcich mesiacoch,“ uviedla vo vyhlásení BoE.



Guvernér BoE Andrew Bailey v utorok (2. 6.) usporiadal konferenčný hovor s najväčšími poskytovateľmi pôžičiek v Británii, v ktorom zdôraznil, že je potrebné, aby zintenzívnili svoje plány na brexit bez dohody, uviedla televízia Sky New.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára a prechodné obdobie sa skončí 31. decembra 2020. Ak sa obom stranám nepodarí dosiahnuť dohodu o obchode, budú mať potom britské banky, poisťovatelia a správcovia aktív rovnaký prístup na európsky trh ako firmy zo Spojených štátov, Japonska a Singapuru.



Britský minister pre finančné služby John Glen v stredu uviedol, že britské odvetvie finančných služieb patrí medzi „svetovú špičku“ a je pripravené na akýkoľvek brexit.



„Naďalej verím, že máme stále dobrú pozíciu ako sektor, bez ohľadu na to, aké budú výsledky rokovaní, ktoré sú pred nami, v druhej polovici tohto roka,“ uviedol na webinári.



Vedúci predstaviteľ EÚ minulý týždeň upozornil, že britský sektor finančných služieb by mal byť pripravený aj na brexit bez dohody.