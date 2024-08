BoE znížila úrokové sadzby, prvýkrát od marca 2020

Londýn 1. augusta (TASR) - Britská centrálna banka (Bank of England, BoE) vo štvrtok znížila svoj kľúčový úrok, prvýkrát od roku 2020. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Menový výbor BoE veľmi tesne v pomere hlasov päť za ku štyrom proti rozhodol o znížení kľúčového úroku o 25 bázických bodov na 5 % zo 16-ročného maxima 5,25 %. Hlasovanie ukázalo, že členovia výboru sa rozchádzajú v názore, či sa inflačné tlaky dostatočne zmiernili.



Guvernér Andrew Bailey po zasadnutí uviedol, že Bank of England bude postupovať veľmi opatrne pri ďalšom uvoľňovaní menovej politiky, kým si nebude istá, že inflácia zostane utlmená.



"Musíme sa ubezpečiť, že inflácia zostane nízka. A dávať pozor na to, aby sme úrokové sadzby neznižovali príliš rýchlo alebo príliš veľa," povedal.



Miera inflácie v Spojenom kráľovstve sa v máji vrátila k cieľu BOE na úrovni 2 % a zostala na ňom aj v júni, pričom klesla zo 41-ročného maxima 11,1 %, ktoré dosiahla v októbri 2022.



Okolo výsledku dnešného stretnutia panovala veľká neistota, keďže kľúčoví predstavitelia banky sa verejne nevyjadrovali k úrokovým sadzbám viac ako dva mesiace v období pred všeobecnými voľbami v krajine začiatkom júla.



Úrokové sadzby sa nemenili takmer rok po tom, ako dosiahli 16-ročné maximum.



Inflácia v Británii je nižšia ako v eurozóne, kde Európska centrálna banka v júni stlačila úrokové sadzby, aj ako v USA, kde však Federálny rezervný systém tento týždeň ponechal úrokové sadzby na stabilnej úrovni, ale otvoril dvere ich zníženiu v septembri.



Bank of England však očakáva, že celková miera inflácie v poslednom štvrťroku 2024 vzrastie na 2,75 %, keď efekt minuloročného prudkého poklesu cien energií pominie. A predpovedá, že začiatkom roka 2026 sa vráti k 2-%, pričom neskôr klesne nižšie.