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BoE zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4 %
Dôvodom je nárast cien energií, ktorý podporil inflačné tlaky.
Autor TASR
Londýn 5. novembra (TASR) - Britská centrálna banka (BoE) v súlade s očakávaniami prvýkrát od začiatku vojny s Iránom sprísnila menovú politiku. Dôvodom je nárast cien energií, ktorý podporil inflačné tlaky. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia BoE a správy CNBC.
Menový výbor BoE zvýšil pomerom hlasov 8 ku 1 základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4 %. Jeden člen výboru hlasoval za výraznejšie zvýšenie sadzby o 0,5 percentuálneho bodu na 4,25 %.
Medziročná inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien (CPI) v Spojenom kráľovstve sa v septembri zvýšila na 3,5 %. V súčasnosti sa očakáva, že do polovice budúceho roka vzrastie približne na 5 %.
Neskôr by sa podľa BoE mala inflácia začať spomaľovať. Postupne sa totiž zníži vplyv vyšších cien energií a na rast cien začne výraznejšie pôsobiť reštriktívna menová politika.
Dôvodom aktuálneho zrýchľovania inflácie je nárast cien energií spôsobený konfliktom na Blízkom východe.
Menový výbor BoE zvýšil pomerom hlasov 8 ku 1 základnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 4 %. Jeden člen výboru hlasoval za výraznejšie zvýšenie sadzby o 0,5 percentuálneho bodu na 4,25 %.
Medziročná inflácia meraná indexom spotrebiteľských cien (CPI) v Spojenom kráľovstve sa v septembri zvýšila na 3,5 %. V súčasnosti sa očakáva, že do polovice budúceho roka vzrastie približne na 5 %.
Neskôr by sa podľa BoE mala inflácia začať spomaľovať. Postupne sa totiž zníži vplyv vyšších cien energií a na rast cien začne výraznejšie pôsobiť reštriktívna menová politika.
Dôvodom aktuálneho zrýchľovania inflácie je nárast cien energií spôsobený konfliktom na Blízkom východe.