Boeing a odborový zväz v stredu obnovia rokovania o kľúčových otázkach

Seattle 18. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing a jeho najväčší odborový zväz obnovia v stredu rozhovory za prítomnosti federálnych sprostredkovateľov po tom, čo sa v utorok (17. 9.) nedokázali dohodnúť na kľúčových otázkach, ako sú mzdy a dôchodky. Oznámilo to Medzinárodné združenie zamestnancov v strojárstve a letectve (IAM), ktoré zastupuje viac ako 30.000 štrajkujúcich pracovníkov Boeingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Odborový zväz, ktorého členovia vstúpili do štrajku minulý piatok (13. 9.), presadzuje zvýšenie miezd o 40 % počas štyroch rokov na prvých rokovaniach o kontrakte s Boeingom po 16 rokoch. To je výrazne viac než ponuka výrobcu lietadiel vo výške 25 %, ktorú členovia IAM drvivou väčšina hlasov (96,4 %) odmietli.



Dlhotrvajúci štrajk by mohol stáť Boeing niekoľko miliárd dolárov. To by ešte zhoršilo finančnú situáciu amerického výrobcu lietadiel, ktorému by tak hrozilo zníženie úverového ratingu, uviedli analytici.



"Po celom dni mediácií sme frustrovaní, spoločnosť nebola pripravená a nebola ochotná riešiť problémy, o ktorých sme jasne povedali, že sú nevyhnutné na ukončenie tohto štrajku: mzdy a dôchodky," uviedla odborová organizácia na sociálnej sieti po utorkovom stretnutí. "Zdá sa, že spoločnosť neberie mediáciu vážne," dodal odborový zväz.



Štrajk, ktorý v stredu pokračuje už šiesty deň, je prvým v Boeingu od roku 2008. Je tak ďalšou negatívnou udalosťou v búrlivom roku pre výrobcu lietadiel, ktorý sa začal januárovým incidentom, keď jeden zo strojov 737-9 musel núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu.



Štrajk zastavil výrobu najpredávanejších lietadiel Boeing 737 MAX a tiež modelov so širším trupom 777 a 767, čím sa oneskoria dodávky leteckým spoločnostiam.



Boeing začiatkom týždňa uviedol, že zmrazuje nábor a zvažuje dočasné nútené dovolenky, aby znížil náklady, keďže jeho súvaha je už zaťažená dlhom vo výške 60 miliárd USD (53,86 miliardy eur).



Spoločnosť prestala tiež zadávať väčšinu objednávok dielov pre všetky programy lietadiel Boeing okrem 787 Dreamliner, čo poškodí jej dodávateľov.



Akcie Boeingu v tomto roku klesli približne o 40 %.



(1 EUR = 1,1139 USD)