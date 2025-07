Boeing dodal 150 dopravných lietadiel, to je najviac za sedem rokov

New York 8. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal v 2. štvrťroku zákazníkom 150 dopravných lietadiel. To je najvyšší počet dodaných strojov za toto obdobie za posledných sedem rokov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá zverejnila najnovšie údaje Boeingu.



Predtým dodal Boeing zákazníkom v 2. kvartáli minimálne 150 lietadiel v roku 2018. Vtedy dodávky dosiahli 194 strojov. Bol to posledný kvartál pred dvomi tragickými haváriami lietadiel 737 MAX, ktoré nasledovali krátko po sebe. V októbri 2018 havarovalo lietadlo spoločnosti Lion Air v Indonézii. Následne v marci 2019 sa krátko po štarte zrútilo v etiópskej Addis Abebe lietadlo spoločnosti Ethiopian Airlines. Pri haváriách zahynulo všetkých 346 cestujúcich a členov posádky. Nehody dostali Boeing do krízy, pričom firma dodnes čelí v dôsledku týchto havárií súdnym sporom.



Od začiatku roka dodal Boeing zákazníkom celkovo 280 strojov. Aj celý 1. polrok je tak najlepší od roku 2018. Údaje by mohli podporiť očakávania investorov, že firma sa po dlhom období strát konečne dostáva z problémov.



Za samotný jún predstavovali dodávky 60 lietadiel, z toho 42 boli práve lietadlá 737 MAX. V obidvoch prípadoch sú to najlepšie mesačné čísla od decembra 2023, čo bol posledný mesiac pred ďalším problémom Boeingu. Začiatkom januára 2024 sa lietadlu spoločnosti Alaska Airlines odtrhol bočný panel na mieste núdzových dverí. To viedlo k ďalšiemu dočasnému odstaveniu niektorých lietadiel 737 MAX.



Boeing okrem toho v júni zaznamenal 116 hrubých objednávok, pričom aerolínie Alaska Airlines si objednali 12 lietadiel 737 MAX. Ešte väčšiu objednávku zadala spoločnosť British Airways, a to na 32 strojov 787 Dreamliner. Čisté objednávky (po zohľadnení zrušení a konverzií) dosiahli v júni 70 lietadiel.