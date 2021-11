Boeing dodal klientom v októbri 27 lietadiel

Seattle 9. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok oznámil, že jeho dodávky klesli v októbri na 27 lietadiel. Ale vďaka oživeniu dopytu po nákladných lietadlách získal objednávky na dva nákladné Boeingy 777 od spoločnosti Maersk Star Air.



Koncern v októbri dodal zákazníkom o osem lietadiel menej ako v septembri, ale o 14 viac ako v októbri minulého roka, ukázali údaje spoločnosti.



Z 27 lietadiel dodaných minulý mesiac bolo 18 osobných lietadiel typu 737 MAX, z toho šesť pre európskeho nízkonákladového prepravcu Ryanair.



Nemenovanému zákazníkovi dodal Boeing aj dve biznis lietadlá 737-800 a americkému námorníctvu dve námorné hliadkovacie lietadlá P-8.



Zvyšných päť boli väčšie nákladné lietadlá so širokým trupom, a to model 747 pre United Parcel Service, jeden model 777 a jeden 767 pre FedEx, nákladné lietadlo 777 pre taiwanskú EVA Airways a jeden kus 767 pre americké letectvo.



Počas pandémie nového koronavírusu bolo veľa leteckých spoločností nútených odstaviť nepoužívané osobné lietadlá a zároveň sa zvýšil dopyt po nákladnom priestore v čase, keď bol elektronický obchod pre mnohých záchrannou.



Tento rok Boeing dodal 268 lietadiel, z toho 241 do septembra. Na ilustráciu, za prvých 10 mesiacov minulého roka 2020 dodal 111 lietadiel.



Z tohtoročných dodávok bolo 212 najpredávanejších modelov 737 MAX, ktoré sa vrátili do prevádzky koncom roka 2020 po takmer dvojročnom zákaze a uzemnení pre dve tragické nehody.



Boeing však naďalej zápasí so štrukturálnymi chybami svojho väčšieho modelu 787, ktoré spôsobili zníženie výroby a zastavenie dodávok. Boeing v októbri predal sedem týchto lietadiel po zrušení, prípadne zmene objednávok na iný typ lietadla.