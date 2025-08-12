< sekcia Ekonomika
Boeing dodal v júli 48 lietadiel
Autor TASR
Seattle 12. augusta (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing odovzdal v júli zákazníkom 48 lietadiel. To je pokles oproti 60 lietadlám v júni, ale o päť viac ako v rovnakom mesiaci minulého roka. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Júlové dodávky zahŕňali 37 lietadiel 737 MAX, pričom 20 smerovalo firmám, ktoré sa zaoberajú prenájmom lietadiel, a 17 priamo leteckým spoločnostiam.
Boeing v júli dodal aj osem lietadiel 787 Dreamliner, dve nákladné lietadlá 777 a jedno nákladné lietadlo 767.
Americký výrobca však naďalej zaostáva za svojím európskym rivalom Airbus pri dodávkach v roku 2025.
Airbus odovzdal v júli 67 lietadiel. Tým sa jeho celkový počet dodaných lietadiel od začiatku roka zvýšil na 373 v porovnaní s 328 lietadlami Boeing.
V dôležitom segmente lietadiel s jednou stredovou uličkou dodal Airbus 286 lietadiel z rodiny A320neo, zatiaľ čo Boeing odovzdal klientom 243 lietadiel 737 MAX.
Boeing pracuje na stabilizácii výroby po problémoch s kvalitou a bezpečnosťou, ktoré odhalil incident z januára 2024, keď sa lietadlu spoločnosti Alaska Airlines odtrhol bočný panel na mieste núdzových dverí.
Na rozdiel od Airbusu, ktorý plánuje do konca roka dodať 820 lietadiel, Boeing neposkytol prognózu pre ročné dodávky.
