Boeing dodal v novembri 60 strojov, priblížil sa k celoročnému cieľu

Washington 13. decembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal minulý mesiac zákazníkom takmer 60 lietadiel a zaznamenal najlepšie výsledky od júna. Zároveň sa výrazne priblížil k splneniu celoročného cieľa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Boeing uviedol, že v novembri dodal celkovo 56 strojov. Firma sa tak zotavila z problémov spôsobených výrobnými chybami úzkotrupých lietadiel 737 MAX, za ktorými je kľúčový dodávateľ Boeingu, firma Spirit Aerosystems. Práve lietadlá 737 MAX boli najviac zastúpené v novembrových dodávkach. Boeing ich v tomto mesiaci dodal celkovo 45. Okrem toho spoločnosť dodala aj šesť lietadiel 787 Dreamliner.



Novembrové dodávky priblížili Boeing k splneniu celoročného cieľa. V súčasnosti potrebuje firma dodať už iba osem lietadiel Dreamliner a 24 strojov 737 MAX. Ak sa jej to podarí, splní prognózu celoročných dodávok 70 dreamlinerov a 375 lietadiel 737 MAX.



V prípade 737 MAX by tak Boeing dosiahol dolnú hranicu nadol revidovaného odhadu. Prognózu revidoval smerom nadol koncom októbra po zverejnení výsledkov za 3. štvrťrok. Spoločnosť pôvodne plánovala dodať za celý rok od 400 do 450 týchto lietadiel, v októbri však výhľad dodávok upravila na 375 až 400. Dôvodom boli práve výrobné chyby. Za 3. štvrťrok dodal Boeing zákazníkom 70 strojov 737 MAX, čo predstavuje pokles o 20 %.