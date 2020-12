Boeing prišiel o ďalších 63 objednávok na 737 MAX

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Seattle 8. decembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing prišiel v novembri o ďalších 63 objednávok na lietadlo 737 MAX. Firma zároveň dodala zákazníkom celkovo iba sedem strojov. To je menej než tretina z dodávok za rovnaký mesiac minulého roka, keď spoločnosť dodala zákazníkom 24 lietadiel. V októbri to bolo 13 lietadiel.Práve dodávky lietadiel sú pre výrobcov rozhodujúce, keďže pri nich zákazník platí väčšinu z dohodnutej ceny. Firma pritom už pred pár dňami uviedla, že za november nedodala zákazníkom ani jedno zo širokotrupých lietadiel 787 Dreamliner. Zároveň oznámila, že do polovice budúceho roka zredukuje jeho výrobu zo šiestich lietadiel mesačne na päť.Konkurent Boeingu, európsky výrobca lietadiel Airbus, v pondelok (7. 12.) oznámil, že v novembri dodal zákazníkom 64 lietadiel. Od začiatku roka sa tak počet dodávok zvýšil na 477.V prípade Boeingu dosiahol počet dodávok od začiatku roka 118. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka to znamená pokles o 65 %.Čo sa týka zrušených objednávok na 737 MAX, Boeing uviedol, že objednávky na 23 lietadiel zrušili Air Canada a Air Lease a na ďalších 17 strojov viacero nemenovaných zákazníkov. Okrem toho, letecká spoločnosť Virgin Australia zredukovala a zároveň upravila svoju objednávku tak, že namiesto 48 pôvodne objednaných lietadiel 737 MAX prevezme od Boeingu 25 lietadiel variantu MAX 10, ktoré má viac sedadiel.Počet zrušených objednávok na stroje MAX, vrátane tých, pri ktorých zákazníci rozhodli o zmene objednávky na iný model, dosiahol 536. Na základe účtovných pravidiel však firma musela vyradiť zo zoznamu objednávok ďalšie lietadlá, takže za 11 mesiacov tohto roka dosahuje počet zrušených objednávok na 737 MAX celkovo 1068.