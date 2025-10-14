< sekcia Ekonomika
Boeing dodal v septembri zákazníkom 55 lietadiel
Manažment navyše očakáva nárast objemu výroby vysoko ziskového modelu 737 Max.
Autor TASR
Chicago 14. októbra (TASR) - Boeing dodal v septembri zákazníkom 55 lietadiel. Americký koncern je na ceste k tomu, aby zaznamenal z hľadiska dodávok najlepší rok od roku 2018, keďže stabilizoval produkciu. Manažment navyše očakáva nárast objemu výroby vysoko ziskového modelu 737 Max. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Na model 737 Max pripadalo v rámci septembrových dodávok 40 lietadiel, uviedol Boeing. Medzi zákazníkmi boli európske nízkonákladové aerolínie Ryanair, ktoré dostali desať lietadiel, ako aj Southwest Airlines, United Airlines, China Southern a leasingová spoločnosť AerCap.
Boeing za prvých deväť mesiacov roka 2025 dodal 440 lietadiel. V roku 2018, teda predtým, ako dve smrteľné havárie lietadiel 737 Max v priebehu piatich mesiacov spôsobili otras a negatívne ovplyvnili objednávky aj dodávky, dodal koncern v rovnakom období 568 lietadiel.
Konkurenčný európsky výrobca Airbus od začiatku roka dodal svojim zákazníkom 507 lietadiel.
