Boeing dodal vlani pod 160 strojov, najmenej za posledných 43 rokov

Seattle 12. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing dodal zákazníkom minulý rok menej než 160 strojov, čo v porovnaní s rokom 2019 predstavuje pokles približne o 60 %. Firma tak zaznamenala najhoršie výsledky za posledných 43 rokov. Navyše, výrazne zaostala aj za európskym konkurentom Airbus, keďže vlaňajšie dodávky Boeingu nedosiahli ani tretinu z počtu dodávok Airbusu.



Boeing v utorok informoval, že v roku 2020 dodal zákazníkom 157 lietadiel. V roku 2019 to bolo 380 a v roku 2018 rekordných 806 strojov. Na porovnanie, Airbus dodal vlani 566 lietadiel, čo je lepší výsledok, než aký sa v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu očakával. Airbus si tak udržal pozíciu najväčšieho výrobcu lietadiel na svete, ktorú prevzal od Boeingu v roku 2019. Boeing bol v tejto pozícii v rokoch 2012 až 2018.



Za posledný mesiac minulého roka dodal Boeing zákazníkom 39 lietadiel, z toho 27 strojov 737 MAX, ktoré sa do prevádzky vrátili po 20 mesiacoch na zemi. Dôvodom boli dve tragické havárie z konca roka 2018 a začiatku roka 2019, ktoré si vyžiadali 346 životov a v dôsledku ktorých úrady nariadili stiahnutie lietadla z prevádzky.



Na druhej strane, už druhý mesiac po sebe nedodal Boeing v decembri ani jedno širokotrupé lietadlo 787 Dreamliner. Dôvodom je pandémia nového koronavírusu, ktorá ochromila leteckú dopravu po celom svete, čo sa odrazilo aj na dopyte aerolínií po nových strojoch. Najviac na to doplatili práve širokotrupé lietadlá.