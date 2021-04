Boeing dodal zákazníkom v 1. kvartáli 77 lietadiel

Chicago 14. apríla (TASR) - Boeing dodal v marci zákazníkom takmer tridsiatku lietadiel, čo znamená zvýšenie dodávok v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Navyše čisté objednávky sa udržali druhý mesiac v pozitívnom teritóriu.



Spoločnosť v utorok (13. 4.) večer informovala, že v marci dodala zákazníkom 29 lietadiel. V rovnakom mesiaci minulého roka to bolo 20 strojov. Za celý 1. kvartál predstavovali dodávky 77 lietadiel, o 27 lietadiel viac než za prvé tri mesiace 2020.



Priaznivé údaje oznámila spoločnosť aj v súvislosti s objednávkami, ktoré sa v marci udržali v pozitívnom teritóriu. Čisté objednávky sa do pozitívneho teritória vrátili vo februári po 13 mesiacoch, keď rýchlejšie tempo očkovania zvýšilo dôveru zákazníkov.



Hrubé objednávky dosiahli v marci 196 lietadiel, všetky na lietadlá 737 MAX. Čisté objednávky, teda očistené o zrušené a upravované kontrakty, predstavovali 40 lietadiel 737 MAX. Za 1. kvartál hrubé objednávky predstavovali 282 lietadiel a čisté dosiahli 69 strojov.



Minulý týždeň európsky Airbus oznámil za prvé tri mesiace tohto roka dodávky 125 lietadiel. To je o tri lietadlá viac než v rovnakom období minulého roka, k čomu tiež prispelo zvýšenie aktivity v marci.



Spoločnosť okrem toho oznámila 39 hrubých objednávok, ktorých súčasťou je aj kontrakt na dodávku 20 strojov A220 nemenovanému záujemcovi. Na druhej strane, čisté objednávky zostali v negatívnom teritóriu (-61). Najviac sa pod to podpísala zrušená objednávka zo strany nórskych nízkonákladových aerolínií Norwegian Air.