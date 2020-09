Boeing evidoval v auguste prvú objednávku na 737 MAX

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Chicago 8. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing zaregistroval v auguste prvú tohtoročnú objednávku na lietadlo 737 MAX, zároveň však za daný mesiac evidoval zrušenie takmer dvadsiatky objednávok na tieto stroje. Uviedla to firma v najnovšej správe o vývoji objednávok za minulý mesiac.Ako Boeing informoval, v auguste zaznamenal prvú objednávku v roku 2020 na lietadlo 737 MAX, ktorú zadala poľská spoločnosť Enter Air. Aerolínie si objednali dve lietadlá 737 MAX s opciou na ďalšie dve. Ďalšie tri stroje si objednali zákazníci, ktorých mená spoločnosť nezverejnila.Na druhej strane, objednávky na 17 týchto strojov zákazníci zrušili. Celkový počet zrušených objednávok, a to vrátane takých, kde zákazníci vymenili pôvodnú objednávku na 737 MAX za iný stroj, dosiahol tento rok 445.Boeing zároveň v auguste dodal zákazníkom 13 lietadiel. Na porovnanie, v júli ich dodal iba štyri, v auguste minulého roka 18. Od začiatku roka dodal Boeing zákazníkom celkovo 87 lietadiel. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 68,5 %.Americká spoločnosť zápasí okrem dôsledkov uzemnenia pôvodne najpredávanejších lietadiel 737 MAX, ktoré nelietajú od marca minulého roka pre dve tragické havárie, aj s dôsledkami pandémie nového koronavírusu. Tá znížila dopyt po nových lietadlách, keďže opatrenia zavedené v boji proti šíreniu vírusu obmedzili cestovanie. Za rok 2018, teda pred uzemnením lietadiel 737 MAX, dodal Boeing zákazníkom rekordných 806 lietadiel.Maklérska spoločnosť Jefferies odhaduje, že Boeing tento rok dodá 138 lietadiel. V roku 2019 dodala firma zákazníkom 380 strojov.