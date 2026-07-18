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Boeing: Globálny trh do roku 2045 absorbuje takmer 44.000 lietadiel
Najviac dodávok nových lietadiel podľa Boeingu absorbuje Čína, a to 21 %.
Autor TASR
Farnborough 18. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing napriek vplyvu vojny v Iráne takmer nezmenil svoju prognózu globálneho dopytu po civilných lietadlách v najbližších 20 rokoch. Boeing v sobotu pred leteckou výstavou vo Farnboroughu v Anglicku zverejnil predikciu, ktorá je takmer rovnaká ako vlaňajšia predpoveď a ráta s tým, že v rokoch 2026 až 2045 budú globálne dodávky na úrovni 43.625 nových osobných a nákladných lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Airbus začiatkom tohto mesiaca s odvolaním sa na vojnu v Iráne a obchodné napätie zhoršil svoju prognózu dopytu v najbližších 20 rokoch o 1 % na 42.060 nových lietadiel. Boeing síce predpokladá, že letecká preprava sa v tomto roku zvýši len o zhruba 2,3 %, čiže menej ako polovičným tempom oproti vlaňajšiemu posilneniu, ale prognózuje zrýchlenie tempa rastu v roku 2027 na úroveň 6 až 7 %.
Boeing predpokladá, že v najbližších dvoch desaťročiach budú dodávky 21.475 lietadiel určené na nahradenie starších strojov a o 22.150 lietadiel sa rozšíria flotily. Firma očakáva, že globálna flotila sa zväčší z približne 28.000 lietadiel v roku 2025 na 50.000 v roku 2045, pričom podiel lietadiel novej generácie na celosvetovej flotile vzrastie z 32 % na 92 %.
Najviac dodávok nových lietadiel podľa Boeingu absorbuje Čína, a to 21 %. Nasledovať bude región Eurázie (20 %), Severná Amerika (19 %), južná a juhovýchodná Ázia (19 %), Blízky východ a Afrika (10 %), Latinská Amerika (6 %) a Oceánia a severovýchodná Ázia (5 %).
Airbus začiatkom tohto mesiaca s odvolaním sa na vojnu v Iráne a obchodné napätie zhoršil svoju prognózu dopytu v najbližších 20 rokoch o 1 % na 42.060 nových lietadiel. Boeing síce predpokladá, že letecká preprava sa v tomto roku zvýši len o zhruba 2,3 %, čiže menej ako polovičným tempom oproti vlaňajšiemu posilneniu, ale prognózuje zrýchlenie tempa rastu v roku 2027 na úroveň 6 až 7 %.
Boeing predpokladá, že v najbližších dvoch desaťročiach budú dodávky 21.475 lietadiel určené na nahradenie starších strojov a o 22.150 lietadiel sa rozšíria flotily. Firma očakáva, že globálna flotila sa zväčší z približne 28.000 lietadiel v roku 2025 na 50.000 v roku 2045, pričom podiel lietadiel novej generácie na celosvetovej flotile vzrastie z 32 % na 92 %.
Najviac dodávok nových lietadiel podľa Boeingu absorbuje Čína, a to 21 %. Nasledovať bude región Eurázie (20 %), Severná Amerika (19 %), južná a juhovýchodná Ázia (19 %), Blízky východ a Afrika (10 %), Latinská Amerika (6 %) a Oceánia a severovýchodná Ázia (5 %).