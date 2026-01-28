< sekcia Ekonomika
Boeing: India a Južná Ázia budú do 20 rokov potrebovať 3300 lietadiel
Boeing odhaduje, že v nasledujúcich 20 rokoch dodajú aerolínie v Indii a regióne Južnej Ázie do svojich leteckých flotíl 3290 lietadiel. V pôvodnej prognóze uvádzal Boeing 2835 lietadiel.
Autor TASR
Naí Dillí 28. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing očakáva, že letecké spoločnosti v Indii a regióne Južnej Ázie budú v najbližších dvoch dekádach potrebovať takmer 3300 nových lietadiel. Vychádza z pokračujúceho hospodárskeho rastu, zo zvyšujúcej sa strednej triedy a s tým súvisiaceho rastu počtu ľudí, ktorí prvýkrát využili leteckú dopravu. Informovala o tom agentúra Reuters.
India a Južná Ázia sa postupne stali jedným z najrýchlejšie rastúcich leteckých trhov na svete. Ich aerolínie v rýchlom tempe modernizujú flotily a zvyšujú prepravnú kapacitu, pričom na modernizácii pracujú nízkonákladové letecké spoločnosti aj aerolínie s plným servisom.
V rámci celkového dopytu po nových lietadlách by základ mali tvoriť úzkotrupé stroje. Z odhadovaného počtu 3290 nových lietadiel v nasledujúcich 20 rokoch by si ich aerolínie z uvedených regiónov mali objednať 2875. Zvyšok by mali predstavovať širokotrupé lietadlá.
