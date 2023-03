Boeing má objednávku od Japan Airlines na 20 lietadiel za 2,5 mld. USD

Washington/Tokio 22. marca (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing získal od japonských aerolínií Japan Airlines objednávku na vyše 20 strojov 737 MAX za 2,5 miliardy USD (2,32 miliardy eur). Kontrakt by mali oficiálne oznámiť vo štvrtok 23. marca. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na zdroje blízke informáciám.



Zdroje z priemyslu uviedli, že japonské aerolínie si objednali celkovo 21 lietadiel 737 MAX, ktorých katalógová cena predstavuje celkovo 2,5 miliardy USD. Hodnota kontraktu sa časom môže zmeniť, keďže pri väčšej objednávke zvyknú výrobcovia lietadiel ponúkať zľavy. Boeing na informácie zo sektora nereagoval a hovorca Japan Airlines zopakoval, že spoločnosť "objednávku zvažuje".



Ak sa kontrakt zrealizuje, bude to prvá objednávka na lietadlá 737 MAX zo strany Japan Airlines. Spoločnosť síce vlastní najmä stroje od Boeingu, v najväčšej miere však ako úzkotrupé lietadlá využíva 737-800.



Kontrakt od Japan Airlines nasleduje po objednávke konkurenčnej spoločnosti All Nippon Airways, ktorá v júli minulého roka dokončila kontrakt na nákup 20 lietadiel typu MAX. Dohoda All Nippon Airways prišla s dvojročným odkladom v dôsledku bezpečnostných problémov tohto lietadla po dvoch tragických haváriách v krátkom čase po sebe. Jedno z lietadiel havarovalo koncom októbra 2018 a druhé začiatkom marca 2019, pričom dôvodom boli problémy so systémom MCAS na stabilizáciu lietadla počas letu.



(1 EUR = 1,0785 USD)