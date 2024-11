Boeing očakáva v budúcich rokoch rast dopytu po nákladných lietadlách

New York 13. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing predpokladá v nasledujúcich 20 rokoch silný a stabilný rast dopytu v sektore nákladnej dopravy. Spoločnosť odhaduje, že dopyt v tejto oblasti by mal do roku 2043 rásť ročne približne o 4 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa Boeingu dosiahne celosvetová flotila nákladných lietadiel v roku 2043 približne 3900 strojov. Oproti súčasnosti to znamená zvýšenie zhruba o 67 %. V roku 2023 predstavovala celosvetová cargo flotila 2340 lietadiel.



Výrazný rast očakáva americký výrobca najmä pri širokotrupých nákladných lietadlách, a to obzvlášť na ázijských trhoch. Čo sa týka tohto typu lietadiel, Boeing odhaduje, že flotila týchto strojov sa za 20 rokov zvýši zhruba na dvojnásobok.



Najvyšší rast v oblasti nákladnej leteckej prepravy očakáva Boeing v južnej a východnej Ázii. Potiahnuť by ho mal ekonomický rast a s ním sa zvyšujúci dopyt spotrebiteľov.



Flotila nákladných lietadiel v oblasti Ázie a Tichomoria by podľa Boeingu mala do 20 rokov vzrásť na takmer trojnásobok. Práve tento región bude očakávať najviac dodávok nákladných strojov. Boeing počíta s tým, že dopyt do roku 2043 dosiahne 980 lietadiel. Nasledovať bude Severná Amerika, ktorej dopyt v nasledujúcich 20 rokoch by mal dosiahnuť 955 lietadiel. Tieto dva regióny by sa tak mali na celkovom dopyte podieľať viac než dvomi tretinami, dodal Boeing.