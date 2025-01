Boeing očakáva za 4. kvartál výrazné zvýšenie straty

New York 24. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing predpokladá za 4. kvartál výrazný medziročný pokles tržieb a, naopak, prudké zvýšenie straty. Uviedla to spoločnosť s tým, že hlavným dôvodom očakávaných nepriaznivých výsledkov je zhruba dva mesiace trvajúci štrajk a problémy vo výrobe. Informovali o tom agentúra DPA a portál RTTNews.



Boeing uviedol, že za 4. kvartál očakáva stratu na akciu na úrovni 5,46 USD, zatiaľ čo pred rokom predstavovala 0,04 USD/akcia. Tržby predpokladá firma na úrovni 15,2 miliardy USD. To je o 7 miliárd USD menej než vo 4. kvartáli predchádzajúceho roka.



Aj oproti 3. štvrťroku by to znamenalo zhoršenie v oblasti tržieb. Tie za 3. kvartál dosiahli 17,84 miliardy USD. Naopak, strata na akciu bola vtedy podstatne vyššia a predstavovala 9,97 USD.



Na podobnej úrovni ako Boeing odhadujú tržby za 4. štvrťrok aj analytici. Tí počítajú s tržbami 15,16 miliardy USD. Výsledky za 4. štvrťrok zverejní Boeing 28. januára.



(1 EUR = 1,0472 USD)