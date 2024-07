Boeing očakáva zlepšenie dodávok dielov a obnovenie produkcie

Chicago 21. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing očakáva, že do konca roka sa podarí odstrániť meškanie dodávok dielov pre modely 787 Dreamliner, ktoré spomalilo výrobu na menej ako päť kusov za mesiac. TASR o tom informuje na základe správy portálu CNBC.



Boeing a jeho európsky rival Airbus sa snažia uspokojiť silný dopyt leteckých spoločností po nových lietadlách, ale zápasia s problémami v rámci svojich dodávateľských reťazcov.



Tieto problémy budú vrhať tieň na letecký veľtrh Farnborough Airshow, ktorý sa začína v pondelok 22. a potrvá do 26. júla.



Začiatkom tohto roka Boeing znížil produkciu modelov 787 so širokým trupom, ale chcel by ju vrátiť na úroveň piatich kusov v tomto roku, keďže dodávky dielov sa vracajú na úroveň, ktorá to umožní, povedal Scott Stocker, viceprezident a generálny manažér programu 787 Dreamliner, ktorý lieta na dlhších trasách.



Boeing v predchádzajúcich rokoch zastavil dodávky 787 na viac ako rok, do augusta 2022, pretože americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) začal vyšetrovať problémy s kvalitou a výrobné chyby.



Stocker uviedol, že Boeing vykonal vyčerpávajúcu analýzu. A hoci vyšetrovanie pokračuje, podľa neho sa dosiahol "skutočne dobrý pokrok".



Boeing však zápasí s problémami aj v prípade užších modelov 737. Ich produkcia sa prudko spomalila a je pod zvýšenou kontrolou regulačných úradov po januárovom incidente lietadla 737 MAX spoločnosti Alaska Airlines, ktoré bolo nútené núdzovo pristáť po tom, ako mu uprostred letu vypadol panel z trupu. Incident mal vplyv na knihu objednávok a na rýchlosť výroby.



Boeing by chcel do konca roka obnoviť produkciu jeho najpredávanejšieho modelu 737 približne na 38 kusov. FAA mu však nedovolí rozšíriť výrobu, kým nebude spokojný s kvalitou a bezpečnosťou tohto modelu.