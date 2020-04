Boeing odstúpil od dohody o kúpe komerčných lietadiel firmy Embraer

New York 26. apríla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v sobotu (25. 4.) oznámil, že odstúpi od dohody o kúpe divízie komerčných lietadiel svojho brazílskeho rivala Embraer za 4,2 miliardy USD (3,89 miliardy eur).



Americký koncern zápasí s množstvom problémov po uzemnení jeho lietadiel 737 MAX a pandémia nového koronavírusu a s ňou spojené zastavenie leteckej dopravy situáciu ešte zhoršila.



Obe firmy pritom plánovali vytvoriť spoločný podnik, v ktorom by mal Boeing 80-percentný podiel. Dohoda mala byť dokončená v piatok (24. 4.). Boeing však v sobotu uviedol, že si uplatní svoje právo odstúpiť od predbežnej dohody z júla 2018. Vo vyhlásení uviedol, že „Embraer nespĺňa potrebné podmienky“.



„Boeing usilovne pracoval viac ako dva roky, aby dokončil transakciu so spoločnosťou Embraer,“ povedal Marc Allen, výkonný riaditeľ koncernu Boeingu, ktorý pracoval na pláne spoločného podniku.



Uviedol tiež, že v uplynulých mesiacoch viedli obe spoločnosti rozsiahle rokovania o podmienkach, ktoré označil za neuspokojivé. A hoci sa ich "všetci snažili vyriešiť do pôvodného dátumu ukončenia, nestalo sa tak". Allen pritom nevysvetlil, ktoré problémy sa nepodarilo vyriešiť. Dodal, že obe spoločnosti mohli pokračovať v rozhovoroch, ale rozhodli sa, že nebudú.



Embraer na jeho slová zareagoval nahnevane a obvinil Boeing z neoprávneného ukončenia dohody. Brazílska firma je presvedčená, že dôvodom neochoty amerického koncernu dokončiť transakciu je jeho finančná situácia, problémy 737 MAX a ďalšie problémy v oblasti podnikania aj reputácie Boeingu, uvádza sa vo vyhlásení Embraeru.



Brazílska spoločnosť dodala, že plánuje žalobu o náhradu škody. Poľa analytikov jej možno Boeing bude musieť zaplatiť až 100 miliónov dolárov za odstúpenie od zmluvy.



(1 EUR = 1,0800 USD)