Boeing oznámil pokles dodávok lietadiel v júli

Chicago 9. augusta (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok oznámil, že jeho dodávky lietadiel v júli klesli na päťmesačné minimum 26 kusov. To poukazuje na problémy v globálnych dodávateľských reťazcoch. Boeing sa pritom pripravuje na obnovenie dodávok lietadiel 787 Dreamliner. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký výrobca uviedol, že júlové dodávky zahŕňali 23 lietadiel 737 MAX a tri nákladné lietadlá so širokým trupom, čím sa dodávky modelov MAX v tomto roku zvýšili na 212 lietadiel a celkové dodávky na 242 lietadiel. Tieto čísla nezahŕňajú blížiace sa obnovenie dodávok 787 Dreamliner po ročnom pozastavení výroby.



Júlové údaje Boeingu poukazujú na problémy, ktorým čelí toto odvetvie priemyslu po tom, ako aj európsky výrobca Airbus v pondelok (8. 8.) oznámil nižšie ako očakávané dodávky za júl.



Dodávky Boeingu tento rok výrazne kolíšu, pričom v júni odovzdal klientom 51 lietadiel. Finančný riaditeľ Brian West minulý týždeň načrtol tri oblasti problémov: ťažkosti v dodávateľských reťazcoch, oneskorenie pri vyraďovaní lietadiel zo skladu a efektívne zmrazenie dodávok do Číny.



Analytikom povedal, že Boeing v druhom polroku úplne nenahradí nižšie ako očakávané dodávky z prvého polroka, a dodal, že predpokladá ďalšie kolísanie dodávok.



Boeing medzitým zaznamenal nárast nových objednávok v júli, keď oficiálne zaúčtoval objednávky oznámené na podujatí Farnborough Airshow.



Boeing potvrdil objednávky na celkovo 125 modelov MAX od Delta Air Lines a Qatar Airways, ako aj na dve nákladné lietadlá 777 pre Air Canada. Pridal tiež nové objednávky na dva modely MAX od American Airlines a nákladné lietadlo 777 od FedEx. To znamená, že hrubé objednávky Boeingu za júl dosiahli 130 lietadiel a za tento rok 416 kusov.



Po zrušení štyroch objednaných lietadiel vykázal Boeing za júl čistú objednávku 126 lietadiel a 312 kusov za tento rok.