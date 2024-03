Boeing oznámil zmeny vo vedení spoločnosti

Chicago 25. marca (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v pondelok oznámil významné zmeny vo vedení spoločnosti po sérii problémov, ktoré otriasli jeho povesťou. TASR o tom informuje na základe správ AP, AFP a Reuters.



Na konci roka 2024 odstúpi z funkcie generálny riaditeľ Dave Calhoun. Stan Deal, prezident a generálny riaditeľ divízie komerčných lietadiel Boeingu, odchádza s okamžitou platnosťou do dôchodku, pričom divíziu povedie Stephanie Popová, prevádzková riaditeľka spoločnosti.



Okrem toho predseda predstavenstva Larry Kellner oznámil, že sa nebude uchádzať o znovuzvolenie na výročnom zhromaždení akcionárov Boeingu v máji. Predstavenstvo si vybralo Steva Mollenkopfa za jeho nástupcu. Mollenkopf pôsobí v predstavenstve Boeingu od roku 2020. Predtým bol generálnym riaditeľom spoločnosti Qualcomm.



Kellner pôsobil v predstavenstve Boeingu 13 rokov a od konca roka 2019 bol jeho predsedom.



Zmeny v manažmente prichádzajú uprostred ťažkého obdobia pre spoločnosť, ktorá sa dostala pod drobnohľad po sérii incidentov. Tie vyvolali obavy vo veciach kontroly kvality, bezpečnostných noriem a celkového riadenia.



Calhoun bude aj ďalej viesť Boeing počas celého roka, aby "dokončil prebiehajúce práce na stabilizácii spoločnosti". V liste zamestnancom uviedol, že sa bude sústreďovať na dokončenie prác a návrat k stabilite, pričom sa zameria na bezpečnosť a kvalitu.



Boeing zasiahli viaceré problémy vrátane takmer katastrofálneho incidentu v januári, keď uprostred letu vypadol panel z trupu lietadla Boeing 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines. Nikto sa vážne nezranil, ale lietadlo bolo nútené núdzovo pristáť s otvorom v kabíne. Vyšetrovatelia tvrdia, že po opravách v továrni Boeing chýbali skrutky, ktoré pomáhajú udržať panel na mieste.



Americké regulačné úrady dali minulý mesiac Boeingu 90 dní na to, aby prišiel s plánom na riešenie problémov s kontrolou kvality, pričom Federálny úrad pre letectvo (FAA) uviedol, že spoločnosť sa musí "zaviazať k skutočným a hlbokým zlepšeniam".



Boeing čelil otázkam aj pre niekoľko ďalších incidentov vrátane požiaru motora Boeingu 747 krátko po štarte z Floridy v januári. Začiatkom marca muselo lietadlo Boeing 777 smerujúce do Japonska núdzovo pristáť krátko po štarte zo San Francisca, keď mu spadlo koleso a dopadlo na letiskové parkovisko a poškodilo niekoľko áut.



Calhoun povedal, že "nehoda letu Alaska Airlines bola pre Boeing zlomovým momentom".