Boeing po zastavení výroby 737 MAX presunie na iné miesta 3000 ľudí

Chicago 7. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing oznámil, že v polovici januára presunie 3000 zamestnancov na iné pracovné miesta, keďže zastavuje výrobu uzemneného lietadla 737 MAX, svojho najpredávanejšieho stroja.



Toto oznámenie zverejnil koncern po tom, ako letecké spoločnosti American Airlines a Aeromexico informovali o tom, že dosiahli dohodu s Boeingom o kompenzáciách za straty spôsobené uzemnením lietadiel 737 MAX.



Žiadna letecká spoločnosť však výšku odškodného nezverejnila. V uplynulých týždňoch uzavrelo s Boeingom dôverné dohody už niekoľko aerolínií. Samotný koncern na otázky novinárov uviedol, že nekomentuje diskusie s leteckými spoločnosťami.



Najpredávanejší Boeing 737 MAX je stiahnutý z prevádzky od marca 2019 po dvoch tragických haváriách počas piatich mesiacov, pri ktorých zahynulo 346 ľudí.



Boeing v e-maile pre zamestnancov napísal, že približne 3000 ľudí, väčšinou z výroby, presunie na iné úlohy. Ide prevažne o zamestnancov závodu v Rentone v štáte Washington, kde sa vyrába model 737 MAX, a časť ľudí je z prevádzok v Južnej Karolíne.



Niektorí zamestnanci budú presunutí do závodu na výrobu lietadiel 767 a 777/777X v Everette vo Washingtone. Boeing dodal, že napriek zastaveniu výroby nemá v úmysle prepúšťať.



Ako o tom ďalej informoval, rozšíril skladovacie kapacity pre MAX v kalifornskom Victorville. Niektorých robotníkov z Rentonu pošle do Victorville a tiež do skladovacích priestorov v Moses Lake vo Washingtone.



Najväčší dodávateľ Boeingu, spoločnosť Spirit AeroSystems, už oznámil, že ponúkne niektorým zamestnancom dobrovoľný odchod, keďže od 1. januára zastavil výrobu komponentov pre 737 MAX.



Odborníci odhadujú, že americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) schváli návrat lietadla do prevádzky najskôr vo februári, prípadne až v marci alebo neskôr. Letecké spoločnosti tak neobnovia lety 737 MAX skôr ako začiatkom apríla.



Medzitým American Airlines, najväčšia letecká spoločnosť v USA, v pondelok (6. 1.) informovali o tom, že dosiahli dohodu s Boeingom o kompenzácii za uzemnenie strojov 737 MAX. A v rovnaký deň sa Boeing dohodol aj so spoločnosťou Aeromexico.



Americká ani mexická letecká spoločnosť nezverejnili výšku odškodného. Aeromexico len dodalo, že pokračuje v rozhovoroch s Boeingom a regulačnými úradmi.



Koncom decembra oznámili Turkish Airlines čiastočnú dohodu o kompenzáciách s Boeingom pre problémy spojené s uzemnením lietadiel 737 MAX.



Pred stiahnutím z prevádzky malo lietadlá 737 MAX vo svojej flotile celkovo 59 leteckých spoločností na celom svete. A hodnota nevybavených objednávok je vyššia ako 500 miliárd USD (446,67 miliardy eur) podľa katalógových cien.



(1 EUR = 1,1194 USD)