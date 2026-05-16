Boeing potvrdil záväzok Číny kúpiť 200 lietadiel
New York 15. mája (TASR) - Letecký gigant Boeing v piatok potvrdil, že Čína sa zaviazala kúpiť 200 jeho lietadiel, ako to predtým oznámil americký prezident Donald Trump počas svojej návštevy Pekingu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Mali sme veľmi úspešnú cestu do Číny a splnili sme náš hlavný cieľ, ktorým bolo znovu otvoriť čínsky trh pre objednávky lietadiel Boeing,“ uviedla vo vyhlásení spoločnosť, ktorej generálny riaditeľ Kelly Ortberg bol súčasťou americkej delegácie počas návštevy v Číne.
„To zahŕňalo počiatočný záväzok na 200 lietadiel a očakávame, že po tejto prvej tranži budú nasledovať ďalšie záväzky,“ dodala spoločnosť.
Trump už vo štvrtok v rozhovore pre Fox News povedal, že Čína súhlasila s kúpou 200 lietadiel od Boeingu. V reakcii na túto správu akcie amerického výrobcu klesli, keďže analytici počítali s omnoho väčšou objednávkou, niektorí očakávali kontrakt na 500 strojov. Po skončení návštevy Číny však Trump spresnil, že Čína kúpi zhruba 200 lietadiel a v prípade splnenia určitých podmienok by objednávky mohli dosiahnuť 750 strojov.
