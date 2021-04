Boeing požiadal klientov,aby vyriešili problémy s elektrickým systémom

Seattle 9. apríla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing požiadal 16 svojich zákazníkov, aby vyriešili potenciálne problémy s elektrickým systémom niektorých lietadiel 737 MAX, pred ich ďalším nasadením do prevádzky. Americký koncern o tom informoval v piatok.



Boeing uviedol, že chce, aby títo zákazníci skontrolovali a preverili, či je v postihnutých lietadlách 737 MAX dostatočne ukostrený (uzemnený) komponent elektrického systému.



To môže opäť poškodiť povesť najobľúbenejšieho lietadla Boeing po jeho 20-mesačnej odstávke pre dve tragické nehody krátko po sebe, v roku 2018 a začiatkom roka 2019, pri ktorých zahynulo 346 ľudí. Vyšetrovatelia uviedli, že hlavnou príčinou oboch nehôd bol chybný systém riadenia letu, známy ako MCAS.



Boeing pritom nedávno oznámil objednávku na 100 lietadiel od spoločnosti Southwest Airlines, keďže letecký sektor sa začal zotavovať z cestovných obmedzení počas pandémie nového koronavírusu.



Boeing ďalej uviedol, že „úzko spolupracuje“ s americkým Federálnym úradom pre letectvo (FAA) a informoval aj klientov, ktorých sa to týka, ako tento problém vyriešiť.



Model 737 MAX bol obľúbený medzi dopravcami a stal sa najrýchlejšie predávaným lietadlom spoločnosti Boeing až do svojho uzemnenia v marci 2019. To v kombinácii s pandémiou zdecimovalo dopyt, pričom letecké spoločnosti zrušili stovky objednávok.



Komerčné lety Boeingov 737 MAX sa obnovili vlani v decembri 2020. Ako prvá ho nasadila brazílska letecká spoločnosťou Gol, po ktorej nasledovali dopravcovia v USA a Kanade.