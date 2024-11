Boeing prepustí viac ako 2200 ľudí v USA

Seattle 18. novembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing prepustí viac ako 2200 zamestnancov v amerických štátoch Washington a Oregon. Vyplýva to z hlásenia úradom, ktoré bolo zverejnené v pondelok. Je to súčasť plánu zadlženého amerického koncernu zrušiť 17.000 pracovných miest alebo 10 % svojej globálnej pracovnej sily. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Letecký gigant začal minulý týždeň oznamovať dotknutým zamestnancom v USA, že zostanú na výplatnej listine do 17. januára, aby splnil federálne požiadavky a informoval zamestnancov aspoň 60 dní vopred pred ukončením ich pracovného pomeru.



Správa o tom, že Boeing pošle oznámenia (Worker Adjustment and Retraining Notification, WARN) v polovici novembra, sa všeobecne očakávala. Ďalšie kolo sa očakáva v decembri.



V októbri pritom nová generálna riaditeľka Boeingu Kelly Ortbergová uviedla, že spoločnosť nemá v úmysle prepustiť ľudí z výroby alebo z technických laboratórií. Pozorovatelia v priemysle preto čakali na oznámenia WARN, aby zistili, ako prepúšťanie ovplyvní pracovníkov v kľúčových výrobných centrách spoločnosti. A medzi tými, ktorí minulý týždeň dostali oznámenia, bolo niekoľko stoviek inžinierov a zamestnancov z výroby.



Spoločnosť profesionálnych technických zamestnancov v letectve (SPEEA) uviedla, že 438 členov odborov dostalo minulý týždeň výpovede, vrátane 218 inžinierov a 220 technikov.



Medzinárodná asociácia strojníkov a pracovníkov v letectve (IAM) District Lodge 837 v St. Louis zase informovala, že Boeing poslal oznámenia 111 členom, z ktorých väčšina vyrábala komponenty krídel pre modely 777X.



Zdá sa, že to, kto je prepustený, sa medzi jednotlivými sekciami v rámci Boeingu líši, povedalo agentúre Reuters niekoľko pracovníkov mimo odborov, ktorí dostali oznámenia WARN.