Boeing pripravuje odstupné pri dobrovoľnom odchode zamestnancov

Seattle 2. apríla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing je pripravený ponúknuť odstupné zamestnancom pri dobrovoľnom odchode z firmy vrátane predčasného odchodu do dôchodku. Uviedli to v stredu (1. 4.) dvaja ľudia oboznámení s touto záležitosťou. Cieľom je zmierniť finančné dôsledky pandémie nového koronavírusu.



Boeing inicioval dobrovoľný plán prepúšťania, ktorý umožní zamestnancom odísť z firmy s balíkom výhod, povedal jeden z dvojice ľudí. Očakáva sa, že generálny riaditeľ Boeingu Dave Calhoun predstaví podrobnosti plánu dobrovoľného odchodu už vo štvrtok, uviedla druhá osoba.



Zdroje z priemyslu už minulý mesiac naznačili, že prepúšťanie alebo nútené dovolenky sú pre koncern "reálnou možnosťou", pretože odložené dodávky lietadiel a obmedzenie leteckej dopravy v dôsledku pandémie prinútili Boeing zvážiť prísnejšie kroky na zníženie odlivu hotovosti.



Zástupca spoločnosti Boeing sa k tomu odmietol vyjadriť.



Boeing, ktorý sa označuje za najväčšieho amerického exportéra, zamestnáva na celom svete približne 150.000 ľudí, z toho takmer polovicu vo svojich závodoch v regióne Puget Sound okolo Seattlu.



Plán dobrovoľného odchodu zamestnancov prichádza tri týždne po tom, ako koncern oznámil, že zmrazí niektoré príplatky, s výnimkou určitých kritických oblastí, aby si udržal hotovosť.



Pandémia koronavírusu ešte prehĺbila rok trvajúcu krízu Boeingu, ktorú spôsobilo uzemnenie všetkých strojov 737 MAX na celom svete po dvoch tragických haváriách v pomerne krátkom čase. Boeing tento rok v januári zastavil výrobu 737 MAX.



Minulý týždeň Boeing zastavil prevádzku v niekoľkých závodoch v okolí Seattlu po tom, ako sa novým koronavírusom infikoval viac ako tucet zamestnancov, z toho najmenej jeden zomrel. Noviny Wall Street Journal informovali už v stredu, že koncern vo štvrtok predloží balík návrhov o predčasnom odchode do dôchodku a ponuke odstupného pre dobrovoľný odchod z firmy.



Minulý mesiac Boeing vyzval vládu, aby poskytla garancie na záchranné úvery v hodnote 60 miliárd USD (54,86 miliardy eur) pre letecký priemysel, ktorý čelí obrovským stratám v dôsledku pandémie nového koronavírusu.



(1 EUR = 1,0936 USD)