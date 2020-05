Boeing ruší v USA vyše 12.000 pracovných miest a plánuje prepúšťanie

Chicago 27. mája (TASR) - Boeing ruší v USA vyše 12.000 pracovných miest a plánuje ďalšie prepúšťanie.



Koncern v stredu oznámil, že eliminuje vyše 12.000 pracovných miest. Z toho 6770 zamestnancov prepustí a 5520 sa dohodlo na dobrovoľnom odchode.



Letecká doprava patrí medzi sektory najviac zasiahnuté reštriktívnymi opatreniami, prijatými na zastavenie šírenia nového koronavírusu. To spôsobilo, že aerolínie, ktoré majú problémy s hotovosťou, nemajú záujem o prevzatie lietadiel. Aktuálna pandémia ešte prehĺbila krízu, do ktorej sa dostal Boeing vlani po dvoch pádoch lietadiel 737 MAX, čo spôsobilo celosvetové uzemnenie týchto strojov.



Boeing takisto uviedol, že plánuje v najbližších mesiacoch zrušiť ďalších niekoľko tisíc pracovných miest. Koncern v apríli oznámil, že do konca roka 2020 zníži globálnu pracovnú silu (160.000 zamestnancov) o 10 %.



Šéf Boeingu Dave Calhoun v emaile zamestnancom uviedol, že pandémia mala devastujúci dosah na letecký priemysel, čo znamená, že zákazníci koncernu budú v najbližších rokoch potrebovať oveľa menej komerčných lietadiel a servisných služieb.



Boeing nezaznamenal v apríli žiadne nové objednávky lietadiel. To bol pre americký koncern už druhý mesiac v tomto roku s nulovými novými objednávkami. Zákazníci navyše zrušili objednávky na 108 strojov 737 MAX, ktoré sú globálne uzemnené. Boeing tak má za sebou najhorší začiatok roka od roku 1962.