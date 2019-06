Boeing sa sústredí na bezpečný návrat lietadiel 737 Max do vzduchu

Boeing sa snaží obnoviť dôveru regulátorov, zákazníkov a verejnosti v spoľahlivosť a bezpečnosť strojov 737 Max. Lietadlá tohto typu sú po celom svete uzemnené od polovice marca.

Le Bourget 17. júna (TASR) - Podľa šéfa Boeingu Dennisa Muilenburga je bezpečný návrat najlepšie predávaného lietadla firmy 737 Max do vzduchu hlavným cieľom koncernu.



Boeing sa snaží obnoviť dôveru regulátorov, zákazníkov a verejnosti v spoľahlivosť a bezpečnosť strojov 737 Max. Lietadlá tohto typu sú po celom svete uzemnené od polovice marca. Dôvodom bolo zrútenie lietadla 737 Max v Etiópii, keď necelých 5 mesiacov predtým sa stala podobná nehoda v Indonézii. Celkovo pri týchto dvoch nešťastiach prišlo o život 346 ľudí.



"Toto je pre nás iný veľtrh, nie je o objednávkach. Skutočne sa sústredíme na bezpečnosť a bezpečný návrat lietadiel Max," povedal Muilenburg pre CNBC na leteckom veľtrhu v Le Bourget pri Paríži. Dodal, že koncern pracuje na certifikácii aktualizácie softvéru lietadiel 737 Max a že čoskoro by chcel naplánovať certifikačný let.



Denník Wall Street Journal s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou v nedeľu (16. 6.) uviedol, že Boeing by mohol začať s testovacími letmi 737 Max už tento týždeň.



Šéf divízie komerčných lietadiel Boeingu Kevin McAllister sa ospravedlnil aerolíniám a príbuzným obetí pádov lietadiel 737 Max.



"Pre nás je dôležité zamerať sa na bezpečnosť, do vzduchu sa vrátime, keď to bude bezpečné, to je teraz najdôležitejšie," uviedol Muilenburg. "Dosť si veríme, pokiaľ ide o modelový rad Max." Dodal, že počas leteckého veľtrhu sa nesústredí na objednávky. Na to bude "množstvo príležitostí" v ďalších mesiacoch. Boeing má podľa neho objednávky na viac ako 4000 strojov 737 Max.