Boeing sa v minulom roku vrátil k zisku, prvému za sedem rokov
Autor TASR
Chicago 27. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing sa po vysokej strate v roku 2024 vrátil vlani k zisku, prvému za sedem rokov. Výsledky podporilo zvýšenie dodávok lietadiel a predaj časti aktív. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters a portál RTTNews.
Boeing oznámil, že v minulom roku zaznamenal zisk 1,9 miliardy USD (1,61 miliardy eur). To je výrazný obrat oproti roku 2024, za ktorý spoločnosť vykázala stratu zhruba 11,9 miliardy USD. Je to zároveň prvý zisk od roku 2018. K zisku prispel predaj aktív, ale aj najvyšší počet dodaných lietadiel za sedem rokov.
Spoločnosť predala vlani časť divízie Digital Aviation Solutions spoločnosti Thoma Bravo za 10,6 miliardy USD. To sa odrazilo na zisku Boeingu za 4. kvartál minulého roka na úrovni 8,13 miliardy USD, zatiaľ čo vo 4. štvrťroku 2024 vykázala spoločnosť stratu 3,92 miliardy USD.
Výrazne však výsledky za minulý rok podporila aj dodávka lietadiel zákazníkom. Tých Boeing dodal vlani presne 600, čo je najvyšší počet dodaných strojov od roku 2018. Napriek tomu zaostal za svojím európskym konkurentom Airbus, ktorý za minulý rok dodal zákazníkom 793 lietadiel.
(1 EUR = 1,1836 USD)
