Boeing súhlasil so zaplatením pokuty pre urovnanie sporov s FAA

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Washington 28. mája (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing súhlasil so zaplatením najmenej 17 miliónov USD (12,94 milióna eur) za urovnanie dvoch prípadov, ktoré sa týkajú inštalácie neschváleného vybavenia na stovky lietadiel 737. Musí tiež podniknúť niekoľko nápravných opatrení na zlepšenie kontroly kvality pri výrobe týchto modelov.Prípady boli oznámené v rokoch 2019 a 2020 a zahŕňajú inštaláciu takzvaných Head-up Guidance Systems a zariadení na krídle, ktoré nevyhovujú federálnym normám.Porušenie sa týkalo modelu MAX aj starších modelov známych ako Next Generation, ale priamo nesúviselo s dvoma nehodami 737 MAX, ktoré viedli k uzemneniu tohto lietadla. Uviedol to vo štvrtok (27. 5.) v tlačovej správe americký Federálny úrad pre letectvo (FAA).Ide o najvyššiu pokutu za uplynulé roky, ktorá opäť poškodí povesť lietadiel 737 po ich takmer dvojročnom uzemnení a uštedrí ďalšiu ranu Boeingu v čase, keď zápasí s miliardovými stratami a čelí viacerým sporom.Americký Kongres minulý týždeň požiadal o záznamy o začatí vyšetrovania prebiehajúcich výpadkov kvality v spoločnosti.Navyše ak Boeing nezlepší svoje postupy, bude musieť zaplatiť ďalších 10,1 milióna USD. Koncern súhlasil s posilnením kontroly súčiastok, zlepšením dohľadu nad dodávateľmi súčiastok a umožní inšpektorom FAA podrobnejšie sledovanie procesu výroby.Táto dohoda o urovnaní prichádza mesiace po tom, ako spoločnosť súhlasila so zaplatením 6,6 milióna USD v samostatnom prípade v súvislosti s jej sľubom z roku 2015 urobiť vylepšenia, ktoré sa nepodarilo dosiahnuť.V januári koncern súhlasil s urovnaním federálnych trestných oznámení, podľa ktorých pred nehodami skrývala informácie o dizajne MAX. Spoločnosť v tomto prípade zaplatila pokuty a náhradu škody vo výške 2,5 miliardy USD.“ uviedol Boeing vo vyhlásení. „“ dodal.(1 EUR = 1,2198 USD)