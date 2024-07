Boeing v 2. štvrťroku prehĺbil svoju stratu

Chicago 31. júla (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v 2. štvrťroku 2024 prehĺbil svoju stratu, a to viac, ako mu predpovedali analytici z Wall Street. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Výrobca lietadiel vykázal za tri mesiace do konca júna 2024 čistú stratu 1,44 miliardy USD (1,33 miliardy eur) alebo 2,33 USD na akciu po strate 149 miliónov USD alebo -0,25 USD/akcia v 2. štvrťroku minulého roka.



Upravená strata bez započítania jednorazových položiek dosiahla v sledovanom období 2,90 USD na akciu. Analytici v priemere očakávali stratu 1,97 USD na akciu.



Tržby spoločnosti v 2. štvrťroku klesli o 14,6 % na 16,87 miliardy USD z 19,75 miliardy USD v minulom roku.



Boeing v stredu vymenoval za svojho nového prezidenta a výkonného riaditeľa veterána leteckého priemyslu Kellyho Ortberga, ktorý sa ujme svojich povinností 8. augusta.



K prehĺbeniu straty v 2. štvrťroku 2024 prispeli aj divízie obrany a vesmíru, ktoré prehĺbili problémy amerického výrobcu lietadiel po obmedzení produkcie komerčných lietadiel v súvislosti s krízou kvality.



Divízia obrany, vesmíru a bezpečnosti spoločnosti Boeing, jedna z jej troch hlavných oblastí podnikania, vykázala v rokoch 2022 a 2023 miliardové straty. Vedenie to pripísalo prekročeniu nákladov na zmluvy s pevnou cenou.



Takéto zmluvy majú vysoké marže, no dodávatelia obranných zariadení sú zraniteľní voči inflačným tlakom, ktoré v predchádzajúcich rokoch oslabili zisky amerických spoločností.



Boeing sa pred pandémiou agresívne uchádzal o zmluvy s pevnou cenou, ale teraz sa chce od takýchto zmlúv odkloniť, aby zastavil straty.



Finančný riaditeľ Boeingu Brian West v máji varoval, že výrobca lietadiel v roku 2024 bude hotovosť spaľovať namiesto toho, aby ju generoval, v dôsledku nižších dodávok lietadiel.



Boeing sa zmieta v kríze po januárovom incidente lietadla 737 MAX 9 spoločnosti Alaska Airlines, ktoré bolo nútené núdzovo pristáť po tom, ako mu uprostred letu vypadol panel z trupu. Incident mal vplyv na knihu objednávok aj na rýchlosť výroby. Boeing sa tak dostal pod intenzívnu kontrolu regulačných úradov.



Americký úrad pre letectvo obmedzil produkciu lietadiel 737 MAX na 38 za mesiac. Boeing však už niekoľko týždňov vyrába oveľa menej lietadiel. Počas 2. štvrťroka dodal Boeing klientom celkovo 92 lietadiel, čo bolo o 32 % menej ako v minulom roku.



(1 EUR = 1,0824 USD)