Boeing v apríli nezískal žiadne objednávky na lietadlá

Chicago 12. mája (TASR) - Boeing nezaznamenal v apríli žiadne nové objednávky lietadiel. To je pre americký koncern už druhý mesiac v tomto roku s nulovými novými objednávkami. Navyše zákazníci zrušili objednávky na ďalších 108 strojov 737 MAX, ktoré sú globálne uzemnené. Boeing tak má za sebou najhorší začiatok roka od roku 1962.



Koncern, ktorý zápasí s najväčšou krízou vo svojej histórii, v utorok uviedol, že v apríli zákazníkom dodal len 6 lietadiel. Celkový počet dodávok od začiatku roka tak dosiahol 56 lietadiel, čo bolo o 67 % menej ako v rovnakom období vlani.



Letecká doprava patrí medzi sektory najviac zasiahnuté reštriktívnymi opatreniami, prijatými na zastavenie šírenia nového koronavírusu. To spôsobilo, že aerolínie, ktoré majú problémy s hotovosťou, nemajú záujem o prevzatie lietadiel.



Aktuálna pandémia ešte prehĺbila krízu, do ktorej sa dostal Boeing vlani po dvoch pádoch lietadiel 737 MAX, čo spôsobilo celosvetové uzemnenie týchto strojov.



Od začiatku roka do konca apríla získal Boeing nové objednávky na 49 lietadiel. Po započítaní stornovaní však má od začiatku roka negatívnu bilanciu -255 objednávok.