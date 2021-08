Seattle 10. augusta (TASR) - Boeing v júli dodal svojim zákazníkom 28 lietadiel. Oživenie leteckej dopravy v Spojených štátoch totiž podporilo dodávky strojov 737 MAX. Avšak niektoré lietadlá 787 zostávajú štvrtý mesiac nedodané pre výrobné vady.



Americký koncern dodal v júli 22 strojov 737 MAX, jedno námorné hliadkové lietadlo P-8, jeden tanker KC-46 a štyri nákladné lietadlá.



Zatiaľ čo sa Boeing snaží zvyšovať dodávky strojov 737 MAX, musí sa tiež vyrovnávať so štrukturálnymi chybami väčších a ziskovejších lietadiel 787, ktorých dodávky boli od roku 2020 zastavené už dvakrát. Boeing bol nútený zastaviť ich produkciu.



Americký federálny úrad pre letectvo FAA 12. júla potvrdil, že nedodané Boeingy 787 majú problémy s výrobnou kvalitou a že ich koncern musí opraviť, než ich dodá zákazníkom. Zdroj oboznámený so záležitosťou uviedol pre agentúru Reuters, že to môže trvať ešte niekoľko týždňov.



Odkedy sa stroje 737 MAX minulý rok v novembri vrátili do leteckej prevádzky po takmer dvojročnom globálnom uzemnení, Boeing svojim zákazníkom dodal 154 týchto lietadiel.



Boeing za uplynulých 12 mesiacov (do konca júla) zákazníkom celkovo dodal 184 lietadiel.