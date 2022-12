Boeing v novembri zvýšil dodávky zákazníkom na 48 lietadiel

Chicago 13. decembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok oznámil, že minulý mesiac zvýšil dodávky zákazníkom na 48 lietadiel z 35 kusov odovzdaných v októbri. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Šéf divízie Boeing Commercial Airplanes Stan Deal minulý mesiac povedal, že októbrový pokles dodávok 737 MAX bol výsledkom toho, že systém riadenia kvality zachytil "chybu v trupe, ako aj ďalšie dve chyby, a tiež výsledkom meškania dodávateľských reťazcov".



Boeing mal problémy s výrobou a kvalitou, ktoré ho prinútili zastaviť dodávky modelu 787 na 15 mesiacov. Obnovil ich až v auguste po tom, čo Federálny úrad pre letectvo schválil Boeingu plán inšpekcie a úprav.



Novembrové dodávky Boeingu aj napriek nárastu zaostali za septembrovými, keď odovzdal klientom 51 lietadiel. To bolo prvýkrát od marca 2019, keď dodávky prekročili hranicu 50 lietadiel.



Za prvých 11 mesiacov do konca novembra 2022 odovzdal Boeing 411 lietadiel, z toho 333 modelov 737 a 21 strojov 787.



Koncern uviedol tiež, že nové objednávky v novembri klesli po tom, čo v októbri zaevidoval 122 nových objednávok. To bol nárast oproti septembru, keď zaknihoval 96 nových objednávok, pričom šesť bolo zrušených.