Boeing v reakcii na štrajk oznámil úsporné opatrenia

Seattle 17. septembra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v súvislosti so štrajkom svojej najväčšej odborovej organizácie zastavuje prijímanie nových zamestnancov. Spoločnosť zároveň mnohých zamestnancov prepustí a služobné cesty obmedzí na minimum, oznámil v pondelok (16. 9.) večer finančný riaditeľ Brian West. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Štrajk vážne ohrozuje ozdravenie spoločnosti, uviedol West. Medzi ďalšie opatrenia patrí aj to, že manažment si už nebude môcť rezervovať lety biznis a prvou triedou a že všetky zvýšenia platov spojené s povýšením budú pozastavené. Spoločnosť tiež obmedzí účasť na leteckých výstavách.



Najväčší odborový zväz spoločnosti Boeing, IAM, ktorý združuje približne 33.000 zamestnancov, vstúpil v piatok (13. 9.) do štrajku. Zastavenie práce sa týka tovární Boeingu v okolí Seattlu na severozápade USA, kde sa okrem iného vyrába najpredávanejší model 737 a lietadlo 777. Boeing už mešká s dodávkami pre mnohé letecké spoločnosti, najmä v prípade modelu 737.



Boeing sa pred štrajkom zaviazal zvýšiť produkciu do konca roka po tom, čo zápasil s problémami v dodávateľskom reťazci, a so spomalením výroby pre zvýšený tlak regulačných úradov. Tie sa zamerali na výrobné a bezpečnostné postupy Boeingu po incidente zo začiatku januára, keď musel jeden z jeho strojov 737-9 núdzovo pristáť po tom, ako mu krátko po štarte vypadol bočný panel na mieste únikového východu.