Boeing v septembri odovzdal klientom 33 lietadiel

Seattle 8. októbra (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing v utorok uviedol, že v septembri 2024 odovzdal klientom 33 lietadiel. To bolo menej než 40 lietadiel v auguste, keďže štrajk v polovici mesiaca, do ktorého sa zapojilo približne 33.000 zamestnancov v prevádzkach na západnom pobreží USA, mal vplyv na produkciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Tohoročné septembrové dodávky Boeingu však boli o šesť lietadiel väčšie ako v rovnakom mesiaci 2023, keď mal americký koncern problémy s odstránením výrobnej chyby svojich najpredávanejších modelov 737 MAX.



Tento rok zase štrajk, ktorý sa začal 13. septembra, zastavil výrobu modelov MAX vrátane lietadiel so širším trupom Boeing 777 a 767, a to v čase, keď spoločnosť už zápasila s nižšou výrobou lietadiel s užším trupom v dôsledku krízy kvality a slabou maržou v oblasti vojenských lietadiel.



Boeing minulý mesiac odovzdal zákazníkom 27 lietadiel MAX vrátane piatich pre spoločnosť United Airlines a po troch Ryanairu a Southwest Airlines, ktorých generálni riaditelia vyjadrili obavy z nižších dodávok.



Investori pozorne sledujú údaje o dodávkach, keďže výrobcovia lietadiel dostávajú väčšinu platieb za lietadlo až pri jeho odovzdaní zákazníkovi. Boeing uviedol, že v dôsledku štrajku očakáva zníženie dodávok.



Boeing v septembri zaúčtoval tiež 65 hrubých objednávok vrátane 54 na stroje 737 MAX a 11 na nákladné modely 777 od neidentifikovaných zákazníkov.



Celkové hrubé objednávky Boeingu v tomto roku do 30. septembra vzrástli na 315 kusov. Po očistení od zrušených objednávok a konverzií zaznamenal Boeing od začiatku roka 2024 celkovo 272 tzv. čistých objednávok.



Od začiatku roka do 30. septembra dodal Boeing klientom 291 lietadiel vrátane 225 lietadiel MAX.