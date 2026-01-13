< sekcia Ekonomika
Boeing vlani získal objednávky na takmer 1200 komerčných lietadiel
Zvýšenie počtu objednávok je najnovším znakom pokroku Boeingu po náročnom roku 2024, ktorý sa začal takmer katastrofálnym núdzovým pristátím lietadla spoločnosti Alaska Airlines.
Autor TASR
New York 13. januára (TASR) - Americký výrobca lietadiel Boeing celoročným počtom objednávok vlani prvýkrát od roku 2018 prekonal európskeho rivala Airbus. Boeing v utorok oznámil, že v minulom roku získal objednávky na takmer 1200 komerčných lietadiel. V decembri získal 175 objednávok, čím ich celoročný počet stúpol na 1173. Airbus v pondelok uviedol, že v roku 2025 dostal objednávky na 889 lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Zvýšenie počtu objednávok je najnovším znakom pokroku Boeingu po náročnom roku 2024, ktorý sa začal takmer katastrofálnym núdzovým pristátím lietadla spoločnosti Alaska Airlines a poznačil ho aj štrajk zamestnancov v regióne Seattlu.
Boeing uviedol, že v decembri zákazníkom dodal 63 lietadiel, čím sa počet dodávok za celý rok 2025 zvýšil na 600. Hoci ide o najväčší počet od roku 2018, v tomto ukazovateli Boeing zaostal za Airbusom, ktorý dodal 793 lietadiel.
Zvýšenie počtu objednávok je najnovším znakom pokroku Boeingu po náročnom roku 2024, ktorý sa začal takmer katastrofálnym núdzovým pristátím lietadla spoločnosti Alaska Airlines a poznačil ho aj štrajk zamestnancov v regióne Seattlu.
Boeing uviedol, že v decembri zákazníkom dodal 63 lietadiel, čím sa počet dodávok za celý rok 2025 zvýšil na 600. Hoci ide o najväčší počet od roku 2018, v tomto ukazovateli Boeing zaostal za Airbusom, ktorý dodal 793 lietadiel.